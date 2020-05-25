Полпредство: Свердловская область готова к открытию непродовольственных магазинов
Сегодня, 14:30ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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Согласно мониторингу аппарата полномочного представителя президента России в УрФО, Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений.
Сюжеты: Коронавирус
При этом, в полпредстве пояснили, что первый этап предполагает не только разрешение заниматься спортом на улице и гулять с соблюдением безопасной дистанции, но и возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами с площадью до 400 квадратных метров. Основным условием открытия является то, что на каждого посетителя будет приходиться четыре квадратных метра.
В регионе первые два пункта выполнены. Соответствующие правки в указ губернатор внес еще две недели назад. Однако ослабления не произошло из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. Евгений Куйвашев продлил ограничения до 1 июня.
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