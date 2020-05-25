Полпредство: Свердловская область готова к открытию непродовольственных магазинов

При этом, в полпредстве пояснили, что первый этап предполагает не только разрешение заниматься спортом на улице и гулять с соблюдением безопасной дистанции, но и возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами с площадью до 400 квадратных метров. Основным условием открытия является то, что на каждого посетителя будет приходиться четыре квадратных метра.