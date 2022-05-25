38,9 млн убытков компании-банкрота из Екатеринбурга заплатит арбитражный управляющий

Так, в состав конкурсной массы должника были включены три производственные площадки в Нижнем Тагиле: в районе станции Сан-Донато, на улице Серная и в районе Лебяжинской аглофабрики. В июне 2017 года конкурсный управляющий и «ЧОП «Гарант НТ» заключили договор на охрану всех трех объектов. В мае 2018 года был заключен новый договор на охрану пристроя, прилегающего к зданию склада.