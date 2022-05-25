38,9 млн убытков компании-банкрота из Екатеринбурга заплатит арбитражный управляющий

В 2015 году АО «Промко» было признано банкротом, а в отношении компании открыто конкурсное производство. В 2016 году арбитражным управляющим был утвержден Станислав Кафлевский.
Всего было рассмотрено шесть эпизодов нарушения законодательства. Кафлевский безрезультатно пытался оспорить решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях.
Так, в состав конкурсной массы должника были включены три производственные площадки в Нижнем Тагиле: в районе станции Сан-Донато, на улице Серная и в районе Лебяжинской аглофабрики. В июне 2017 года конкурсный управляющий и «ЧОП «Гарант НТ» заключили договор на охрану всех трех объектов. В мае 2018 года был заключен новый договор на охрану пристроя, прилегающего к зданию склада.
В результате АО «Промко» понесло убытки в общей сумме 4,54 миллиона рублей. Оплата охранных услуг по первому договору была произведена после отчуждения охраняемых имущественных комплексов, а по второму договору — в отношении объекта, не принадлежащего должнику, сказано в решении суда.
Второй эпизод связан с необоснованным перечислением денежных средств должника на личный счет Кафлевского в сумме 6,04 миллиона рублей с 2016 по 2019 годы. Арбитражный управляющий указал, что такая необходимость была обусловлена осуществлением части расчетов по текущим платежам наличными средствами и предоставил документы.
Однако суд счел, что расходы не соответствуют заявленной сумме, полученной со счета АО «Промко», а часть документов не относится к процедуре банкротства. Соответственно, организации был причинен ущерб.
20,72 миллиона рублей со Станислава Кафлевского суд взыскал за неудержание с залоговых кредиторов суммы расходов на обеспечение сохранности предметов залога и реализацию его на торгах.
Также из материалов дела следует, что у АО «Промко» имеется задолженность в сумме 7,64 миллиона рублей перед ФНС России. Арбитражный управляющий не смог доказать, что удержал с залоговых кредиторов деньги для погашения этой задолженности.
Кроме того, конкурсный управляющий предоставил в безвозмездное пользование промышленную площадку в районе станции Сан-Донато. Такое использование привело к убыткам в сумме 7,56 миллиона рублей, говорится в документе.
Однако по этому эпизоду жалоба в пользу «Промко» не была удовлетворена. Кафлевский не смог оспорить решение суда по поводу не заключенного вовремя договора страхования ответственности.
В результате, кассационный суд отменил приостановление исполнения решения арбитражного апелляционного суда. Станислав Кафлевский должен выплатить 38,9 миллиона рублей в пользу конкурсной массы АО «Промко» и ФНС России.
АО «Промко» было признано банкротом в 2015 году. Компания занималась производством сортового горячекатаного проката, обработкой отходов и лома драгоценных, цветных и черных металлов. На сегодняшний день конкурсным управляющим назначен Денис Кучеров. В Нижнем Тагиле организация работала с 1998 года под зарегистрированной торговой маркой «Старый соболь». АО «Промко» осталось должно более 1,2 миллиарда рублей 28 кредиторам.
Станислав Кафлевский продолжает работать с другими организациями в качестве арбитражного управляющего. Кроме того, он является директором екатеринбургского ООО «Регион групп», которое занимается деятельность в области права и консультацией по вопросам коммерческой деятельности и управления.