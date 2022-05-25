На какие цели чаще всего берут кредиты жители России?

Вот почему люди нередко берут ипотечные кредиты, автокредиты и студенческие кредиты, чтобы со временем оплатить эти дорогостоящие расходы, но получить товар или услугу безотлагательно. Но когда дело доходит до других крупных покупок, таких как ремонт дома, обручальные кольца, медицинские счета, все большее число россиян обращаются к личным кредитам, чтобы справиться с расходами.
Форма кредита в рассрочку и потребительский кредит на карту иногда используются в качестве доступной альтернативы кредитным картам, поскольку они обычно взимают более низкие процентные ставки. Согласно последним данным, годовая процентная ставка по персональным кредитам составляет в среднем 9,34%. Между тем, средняя процентная ставка по кредитной карте составляет около 16,6%.
В отличие от возобновляемого кредита, у вас больше не будет доступа к вашему кредиту после того, как вы его погасите — это плюс для людей, озабоченных чрезмерными расходами.
Вот несколько наиболее популярных примеров, когда люди используют личные кредиты и пользуются такими ресурсами, как на странице https://bankiros.ru/credits/potrebitelskie.
Консолидация долга является наиболее распространенной причиной, по которой люди в России берут личные кредиты. У среднего россиянина в кошельке около четырех кредитных карт, и, когда баланс на нескольких картах заканчивается, может быть сложно управлять всеми счетами и годовыми процентными ставками. Личный кредит может упростить ваши платежи в один ежемесячный счет.
Личные кредиты также могут сэкономить вам на процентах. Люди, которые рефинансируют задолженность по кредитной карте с высокими процентами, могут сэкономить деньги с более низкой годовой процентной ставкой. Чтобы найти оптимальное предложение, лучше воспользоваться ресурсом Bankiros.ru — здесь можно получить кредит на вашу банковскую карту быстро и с гарантией. Если у вас хороший кредитный рейтинг, карта перевода баланса предлагает еще один способ погасить долг, и вам, возможно, не придется платить проценты.
Около 17% потребителей используют свой кредит для улучшения дома. Независимо от того, хотите ли вы выполнить капитальный ремонт или просто обновить технику, потребительский кредит дает вам возможность оплачивать обновления дома в рассрочку.
Тратить несколько десятков тысяч рублей в месяц для многих россиян, вероятно, более реалистично, чем сразу потратить пару миллионов на ремонт. Однако имейте в виду, что вы платите проценты за использование личного кредита, и ремонт в конечном итоге будет стоить дороже в долгосрочной перспективе. Если вы не спешите делать ремонт, может быть более эффективным с точки зрения затрат составить план по экономии денег, которые вам нужны, вместо того, чтобы влезать в долги.