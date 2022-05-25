На какие цели чаще всего берут кредиты жители России?

Тратить несколько десятков тысяч рублей в месяц для многих россиян, вероятно, более реалистично, чем сразу потратить пару миллионов на ремонт. Однако имейте в виду, что вы платите проценты за использование личного кредита, и ремонт в конечном итоге будет стоить дороже в долгосрочной перспективе. Если вы не спешите делать ремонт, может быть более эффективным с точки зрения затрат составить план по экономии денег, которые вам нужны, вместо того, чтобы влезать в долги.