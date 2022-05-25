Пациенты психбольницы начали выращивать дыни и арбузы в Нижнем Тагиле

Пациенты психбольницы начали выращивать дыни и арбузы в Нижнем Тагиле
Пациенты психбольницы начали выращивать дыни и арбузы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:39ЭкономикаФото: 1MI
Второй год тагильчане с психическими расстройствами выращивают овощи на территории больницы № 7 на улице Монтажников. Реализует проект на средства благотворителей организация инвалидов «Новые возможности».

На территории Психиатрической больницы № 7 в Нижнем Тагиле возобновлено тепличное хозяйство, где пациенты возводят разного вида культуры. В прошлом году они посадили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. Этой весной посеяли дыни и арбузы, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель местного отделения ОООИ «Новые возможности» Виктор Петров.

В прошлом году было очень много огурцов. Распределили урожай между участниками проекта, также передали его пациентам стационара, в отделения больницы. Сделали заготовки, поделился он.

По словам организатора, огороднический проект направлен на содействие больным в процессе трудовой реабилитации и социализации. Чаще всего задействованы при посадке культур и сборе урожая пациенты дневного стационара Психиатрической больницы №7.

Всего на 25 квартале две теплицы площадью 300-350 и около 500 кв. м, но до проекта они находились в плачевном состоянии. Чтобы их отремонтировать, организаторы подают заявки на получение грантов и субсидий. Так, в прошлом году они победили в конкурсе от «ОМК-партнерство», представив проект «Сеньор Помидор». На полученные 150 тысяч рублей и средства из местного субсидирования восстановили одну из теплиц, приобрели оборудование, удобрения и инструменты.

В этом году ОООИ «Новые возможности» снова выиграла грант от промышленной компании, на который планирует реконструировать вторую теплицу и посадить бахчевые культуры. Однако данных 250 тысяч рублей, признается Виктор Петров, не хватит, поэтому придется подавать заявки на дополнительное финансирование из местного бюджета.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
пациентыблаготворительностьсубсидииовощипсихбольницаНижний Тагил#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы