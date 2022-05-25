Пациенты психбольницы начали выращивать дыни и арбузы в Нижнем Тагиле

Второй год тагильчане с психическими расстройствами выращивают овощи на территории больницы № 7 на улице Монтажников. Реализует проект на средства благотворителей организация инвалидов «Новые возможности».

На территории Психиатрической больницы № 7 в Нижнем Тагиле возобновлено тепличное хозяйство, где пациенты возводят разного вида культуры. В прошлом году они посадили огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и патиссоны. Этой весной посеяли дыни и арбузы, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель местного отделения ОООИ «Новые возможности» Виктор Петров. В прошлом году было очень много огурцов. Распределили урожай между участниками проекта, также передали его пациентам стационара, в отделения больницы. Сделали заготовки, поделился он. По словам организатора, огороднический проект направлен на содействие больным в процессе трудовой реабилитации и социализации. Чаще всего задействованы при посадке культур и сборе урожая пациенты дневного стационара Психиатрической больницы №7. Всего на 25 квартале две теплицы площадью 300-350 и около 500 кв. м, но до проекта они находились в плачевном состоянии. Чтобы их отремонтировать, организаторы подают заявки на получение грантов и субсидий. Так, в прошлом году они победили в конкурсе от «ОМК-партнерство», представив проект «Сеньор Помидор». На полученные 150 тысяч рублей и средства из местного субсидирования восстановили одну из теплиц, приобрели оборудование, удобрения и инструменты. В этом году ОООИ «Новые возможности» снова выиграла грант от промышленной компании, на который планирует реконструировать вторую теплицу и посадить бахчевые культуры. Однако данных 250 тысяч рублей, признается Виктор Петров, не хватит, поэтому придется подавать заявки на дополнительное финансирование из местного бюджета. Терапия на свежем воздухе: 25 лет отделению Психиатрической больницы в Тагиле

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