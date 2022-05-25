Президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %

Новые социальной меры поддержки граждан направлены на сглаживание неблагоприятного эффекта от инфляции. При этом, по словам президента, рост инфляции в России в 2022 году будет не выше 15 %.
Российское правительство готовилось к введению данного пакета поддержки населения с марта, когда президент потребовал ввести внеочередные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Кроме того, глава государства заявил о двукратном увеличении помощи, оказываемой служащим в рядах армии женщинам с детьми. Сумма пособия превысит 30 тысяч рублей.
Однако ученые Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ считают, что реальный подушевой доход россиян по итогам конца снизится даже с учетом предпринимаемых экстренных действий.