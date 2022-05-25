Выбираем зимнюю верхнюю одежду для девочек: основные виды, рекомендации и советы

Первое, что вы должны знать, это то, что существуют различные типы термобелья: флис, акрил и полиэстер (часто в сочетании с хлопком). Каждый тип имеет свои характеристики — флис, как правило, толще полиэстера, а акрил тоньше, но достаточно теплый для большинства людей; однако флис мягче прилегает к коже благодаря своей ворсистой текстуре, в то время как акрил не только жесткий, но и иногда царапается, потому что не имеет внутри разжигающего материала, как хлопок, так что если это беспокоит вас, избегайте покупать вещи из пластиковых материалов, таких как полиэстеры, если производители не указали иное (например, этикетка «мягкий» материал может означать приятность на ощупь без потери изоляционных свойств).