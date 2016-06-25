Нижнетагильский центр занятости отметил свое 25-летие

В начале 70-ых годов в нашем городе было образовано бюро по трудоустройству населения, на базе которого в 1988 году был основан центр по трудоустройству, переобучению и профориентации граждан.

24 июня 1991 года Верховный совет РСФСР принял закон «О занятости населения». Так, вслед за областным центром, в Нижнем Тагиле образовалась своя служба занятости.

За годы работы через двери учреждения прошли более 1 200 000 граждан. 170 тысяч – трудоустроены, а 138,8 тысяч официально получили статус безработного. 45,7 тысяч работников получили временную работу, а 21,1 – получили возможность быть задействованными в общественной работе.

Центр занятости оказал адресную поддержку 26 безработным гражданам, организовав их переезды в другую местность. На новые рабочие места были трудоустроены 63 безработных тагильчан из числа инвалидов, 4 многодетных родителя и 2 родителя, воспитывающих детей – инвалидов.