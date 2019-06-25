Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят губернатора «заморозить» тарифы ЖКХ

С данным предложением выступил глава управляющей компании РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников. Он отметил, что динамика роста тарифов на ЖКХ очень большая, и необходимо принимать меры. Депутат подготовил отчет, согласно которому, с 2014 по 2019 год тарифы выросли на 176%.