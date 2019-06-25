Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят губернатора «заморозить» тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге депутаты гордумы намерены направить письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой «заморозить» рост тарифов ЖКХ, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
С данным предложением выступил глава управляющей компании РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников. Он отметил, что динамика роста тарифов на ЖКХ очень большая, и необходимо принимать меры. Депутат подготовил отчет, согласно которому, с 2014 по 2019 год тарифы выросли на 176%.
Колесников подчеркнул, что тарифы продолжают расти даже на фоне снижения качества оказываемых услуг.
Важно рассмотреть любую возможность снижения темпов роста тарифов на электрическую энергию, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение,резюмировал депутат.
Депутаты поддержали Колесникова почти единогласно: 30 человек проголосовали «за», один — воздержался.
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