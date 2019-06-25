Минтранс РФ заявил о подорожании тарифов системы «Платон»

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С 1 июля размер оплаты за пользование федеральными трассами для грузоперевозчиков составит 2, 04 рубля за километр, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. В настоящий момент действует тариф 1,9 рубля.
При этом, как отметили в ведомстве, от величины накопленной инфляции размер индексации тарифа будет снижен более чем в два раза и составит 14 копеек. Тарифы системы «Платон» определены на три года в перед.
1 февраля 2020 года тариф составит 2, 20 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года — 2, 35 рубля. Далее индексация будет проводиться 1 февраля ежегодно, увеличение составит примерно 4%.
В настоящий момент в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 миллиона машин, объем поступлений в бюджет за время работы системы достиг 77 миллиардов рублей. За счет поступлений отремонтировано более двух тысяч километров дорожного полотна, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах России.
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