Минтранс РФ заявил о подорожании тарифов системы «Платон»

При этом, как отметили в ведомстве, от величины накопленной инфляции размер индексации тарифа будет снижен более чем в два раза и составит 14 копеек. Тарифы системы «Платон» определены на три года в перед.

1 февраля 2020 года тариф составит 2, 20 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года — 2, 35 рубля. Далее индексация будет проводиться 1 февраля ежегодно, увеличение составит примерно 4%.