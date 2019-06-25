Нижний Тагил вошел в госпрограмму развития моногородов
Правительство России разработало новую программу развития моногородов. Из Свердловской области в нее вошли 17 моногородов, в числе которых Нижний Тагил, сообщает РБК.
На эти цели из бюджета в ближайшие шесть лет будут выделены 57,3 млрд рублей. Еще 143,8 млрд рублей привлекут за счет инвестиций.
Согласно проекту программы, в города будут привлекать инвесторов для создания рабочих мест. Предполагается, что они смогут получить от государства возврат своих средств, но не больше суммы уплаченных налогов.
В рамках программы поддержку будут оказывать проектам, не связанным с работой градообразующего предприятия. Планируется, что по каждому направлению будет создано не менее 30 рабочих мест с вложениями не менее 20 млн рублей. Первые 5 млн рублей вложат в первый год. Фонд развития моногородов будет финансировать до 95% стоимости каждого объекта инфраструктуры.
В Свердловской области проект реализуют в 17 моногородах, которые подразделяются по социально-экономическим положениям. К городам со сложным положением относятся Волчанск, Карпинск, Североуральск, Первоуральск, Краснотурьинск.
Стабильная социально-экономическая ситуацией наблюдается в Нижнем Тагиле, Полевском, Асбесте, Верхней Пышме, Ревде и в поселке Малышева.
К территориям, где есть риски ухудшения социально-экономического положения, относятся Красноуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Верхняя Тура, Серов, Верхняя Салда.