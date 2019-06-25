Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Нижний Тагил вошел в госпрограмму развития моногородов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3lisya gora bashnya1

Нижний Тагил вошел в госпрограмму развития моногородов

Сегодня, 16:49ЭкономикаФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»