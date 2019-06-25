Свердловская область заняла второе место среди субъектов РФ по несырьевому экспорту
В 2018 году регион занял второе место после Москвы по несырьевому экспорту, в этом году планируется увеличение показателей, сообщает правительство Свердловской области.
В 2018 году оборот внешней торговли вырос на 23%, на 23,4% увеличился экспорт. Объем поставок в денежном выражении вырос вдвое. Объем экспортной продукции увеличен на 17%, на 25% увеличился экспорт услуг, в 1,5 раза возросло число компаний-импортеров.
В регионе функционирует портал внешнеэкономической деятельности Made-in-Ural, его посетили 10 тысяч пользователей из 83 стран мира. На портале представлена информация обо всех предприятиях, занимающихся внешней торговлей.
В рамках X Международной выставки ИННОПРОМ-2019 будет организована встреча с экспортерами Среднего Урала, что позволит рассмотреть новые возможности выхода на мировые рынки. В 2019 году в бюджете региона предусмотрены средства для финансирования целевых мероприятий для экспортеров.