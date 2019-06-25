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#домахорошо
В Екатеринбурге проходит конференция по развитию туризма в городах ЧМ по футболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге проходит конференция по развитию туризма в городах ЧМ по футболу

Сегодня, 08:17ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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