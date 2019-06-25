В Екатеринбурге проходит конференция по развитию туризма в городах ЧМ по футболу
24 и 25 июня в Екатеринбурге представители городов, где проходил ЧМ-2018, обсуждают развитие туристических маршрутов, сообщает правительство Свердловской области.
На конференции рассматриваются вопросы организации туристического потока между городами. В мероприятии принимают участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областей, а также Краснодарского края. Они знакомятся с туристическими маршрутами Среднего Урала.
Сегодня открывается большое количество прямых авиарейсов из Екатеринбурга с другими субъектами, что позволяет крупным туроператорам более активно использовать туристскую инфраструктуру, которая была создана к ЧМ,поделилась директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Участники мероприятия рассмотрят перспективы гастрономического, культурного, делового и спортивного туризма. Увеличение турпотока позволит создать в регионе новые рабочие места, повысить его экономическую привлекательность.
Напомним, ранее правительство региона обсуждало возможности развития медицинского туризма для граждан Китая.