В Свердловской области увеличился средний размер микрозайма
Сегодня, 14:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Средний размер микрозайма в Свердловской области по данным за первый квартал 2019 года составил 7 тысяч 870 рублей, сообщает НБКИ.
Средний заем за аналогичный период прошлого года составлял 7 тысяч 829 рублей. Таким образом, сумма увеличилась на 0,5%.
Наиболее высокий показатель зафиксирован в Москве — 11,6 тысячи рублей, на втором месте расположилась Московская область, там средний размер микрозайма составил 10,4 тысячи рублей.
Наибольшее увеличение среднего размера микрозайма отмечено в Иркутской области, там показатель вырос на 12,3%, в Белгородской области показатель вырос на 11,3%, на третьем месте Омская область — 9,3%.
Ранее эксперты сообщили, что россияне стали осторожнее относиться к микрозаймам и занимать небольшие суммы, которые смогут быстро вернуть. Связано это, в том числе, с повышение уровня финансовой грамотности.
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