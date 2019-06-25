В Свердловской области увеличился средний размер микрозайма

Средний заем за аналогичный период прошлого года составлял 7 тысяч 829 рублей. Таким образом, сумма увеличилась на 0,5%.

Наиболее высокий показатель зафиксирован в Москве — 11,6 тысячи рублей, на втором месте расположилась Московская область, там средний размер микрозайма составил 10,4 тысячи рублей.

Наибольшее увеличение среднего размера микрозайма отмечено в Иркутской области, там показатель вырос на 12,3%, в Белгородской области показатель вырос на 11,3%, на третьем месте Омская область — 9,3%.