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#домахорошо
82 млн 785 тысяч рублей выделены на ремонт 4 и 5 этажей мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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S1200

82 млн 785 тысяч рублей выделены на ремонт 4 и 5 этажей мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 18:40Экономика
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