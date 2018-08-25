82 млн 785 тысяч рублей выделены на ремонт 4 и 5 этажей мэрии Екатеринбурга

Подрядчик должен будет выполнить монтаж системы вентиляции, кондиционирования и пусконаладочные работы, отремонтировать систему водоснабжения, канализации и отопления. Кроме того, необходимо привести в порядок электроснабжение, электроосвещение, пожарную и охранную сигнализацию.

Информация об электронном аукционе, в результате которого будет определен подрядчик, опубликована на официальном сайте государственных закупок.

Подать заявку на участие в аукционе можно в период до 14 сентября 2018 года. Подрядчик будет определен 17 сентября.

В документе сказано, что в рамках ремонтных работ должен быть использован определенный перечень строительных материалов. Так, унитазы в мэрии необходимо оборудовать смывом с двумя кнопками и системой анти-всплеск.