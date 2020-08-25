Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

В минфине изданию пояснили, что выбор организатора является подготовительной работой, чтобы в случае наличия потребности привлечь средства для финансирования. В ведомстве также добавили, что заимствование готовится в рамках параметров, которые заложены в областном бюджете и обозначенных Бюджетным кодексом.