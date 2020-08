Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

Свердловский Минфин готовится разместить облигационный займ на 28 миллиардов рублей. Так, ведомство уже провело конкурс по выбору финансовых учреждений, которые помогут его разместить, сообщает Znak.

Его победителем стал Газпромбанк, с которым и будет заключен контракт. Дата размещения облигаций не называется. В минфине изданию пояснили, что выбор организатора является подготовительной работой, чтобы в случае наличия потребности привлечь средства для финансирования. В ведомстве также добавили, что заимствование готовится в рамках параметров, которые заложены в областном бюджете и обозначенных Бюджетным кодексом. В июне минфин уже размещал облегации на 10 миллиардов рублей. Ставка купона составляла 5,8% годовых.

