Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

Его победителем стал Газпромбанк, с которым и будет заключен контракт.
Дата размещения облигаций не называется.
В минфине изданию пояснили, что выбор организатора является подготовительной работой, чтобы в случае наличия потребности привлечь средства для финансирования. В ведомстве также добавили, что заимствование готовится в рамках параметров, которые заложены в областном бюджете и обозначенных Бюджетным кодексом.
В июне минфин уже размещал облегации на 10 миллиардов рублей. Ставка купона составляла 5,8% годовых.