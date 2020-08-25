Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

Сегодня, 17:14ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский Минфин готовится разместить облигационный займ на 28 миллиардов рублей. Так, ведомство уже провело конкурс по выбору финансовых учреждений, которые помогут его разместить, сообщает Znak.

Его победителем стал Газпромбанк, с которым и будет заключен контракт.

Дата размещения облигаций не называется.

В минфине изданию пояснили, что выбор организатора является подготовительной работой, чтобы в случае наличия потребности привлечь средства для финансирования. В ведомстве также добавили, что заимствование готовится в рамках параметров, которые заложены в областном бюджете и обозначенных Бюджетным кодексом.

В июне минфин уже размещал облегации на 10 миллиардов рублей. Ставка купона составляла 5,8% годовых.

Related news:
Свердловская областьминфинзаймыоблигации
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы