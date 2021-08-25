Минеева сообщила о закрытии дела в отношении Кушнера

Антон Кушнер, являющийся генеральным директором страховой компании «Русский стандарт страхование», ранее был обвинен в неуплате НДС на сумму более 50 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело закрыто. Решение СК РВ поддержала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Как сообщает источник tass.ru, продвижению этого уголовного дела помогла компания Pro Bono, а также общественный совет Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Немаловажный вклад внесла и московская прокуратура. По факту открытия дела не зраз высказывались эксперты. Недавно в Сети появилось сообщение, где представители следственного комитета города Москва сообщают об отсутствии состава преступления. Основанием такого решения является п. 2 ч.1 ст. 24 уголовного кодекса Российской Федерации. Известно, что поводом для возбуждения дела стали документы налоговой инспекции, датируемые 2013 годом. А в 2014 году были разрешены споры между компанией Кушнера и ФНС РФ № 50 в пользу гендиректора страховой компании. Тогда претензии налоговой службы были отменены. Однако в 2020 году снова возбудили уголовное дело. Известно, что Антон Кушнер обвинялся в неуплате налога на добавленную стоимость по оплате страховой премии за 2009 год и 2010 год. Общая сумма неуплаты составила свыше 50 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в начале 2009 года, когда Антон Кушнер был генеральным директором компании «Русский стандарт страхование», он подписал договор с ЗАО «Банк Русский стандарт». В договоре говорилось о страховании владельцев банковских карт. При этом налоговая служба посчитала, что Кушнер незаконно использовал право на освобождение от оплаты НДС. Осенью 2016 года Антон Кушнер ушел с поста генерального директора компании. Ранее Татьяна Минеева выдвигала предложение о том, что не стоит заключать предпринимателей в СИЗО, когда они находятся под следствием. Есть другие способы удержания. Она сказала, что бизнес рушится полностью в течение семи дней, потому что бухгалтер и финансовый директор «в страхе все сдают и убегают». По мнению Минеевой, проверки ФНС стоит свести на нет. Она подчеркнула, что такие меры плохо отражаются на здоровье и жизни не только предпринимателей, но и их родственников. В дальнейшем Татьяна Минеева планирует усилить работу по защите прав представителей малого и среднего бизнеса.

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