Регистрация компании в Сингапуре

Регистрация компании в Сингапуре
Регистрация компании в Сингапуре
Вчера, 20:38ЭкономикаФото: pixabay
Регистрация компании в Сингапуре – это процедура, которая интересует многих зарубежных предпринимателей.

Это объясняется тем, что Республика Сингапур – одна из немногих азиатских стран с высокоэффективной инфраструктурой, свободной рыночной экономикой, стабильной социально-политической средой, привлекательным налоговым режимом для создания сингапурских компаний и высоким уровнем дохода. Экономика города-государства была самым быстрорастущим в Азии в 2011 году. В то же время Сингапур неизменно считается самым легким местом для создания компании или бизнеса , ведения бизнеса и одной из самых конкурентоспособных экономик мира согласно ключевым рейтингам ведущих организаций, таких как Всемирный банк и Всемирный экономический форум. В сегодняшней статье мы рассмотрим преимущества регистрации частной компании с ограниченной ответственностью в Сингапуре (Pte. Ltd.). Больше информации по ссылке.

Открытие бизнеса в Сингапуре: преимущества

Открыть компанию в Сингапуре можно в максимально короткие сроки при условии соблюдения определенных условий законодательства и предоставления исчерпывающего пакета документов. Согласно отчету Всемирного банка Doing Business 2019, Сингапур неизменно признается лучшим местом для ведения бизнеса в ежегодном обзоре 189 экономик мира, проводимом Всемирным банком.

Владеть фирмой в этой стране может любой человек, включая иностранцев. Доступность онлайн-системы стала простой и быстрой, поэтому вы можете зарегистрировать компанию в Республике Сингапуре удаленно.

Открытие счета в Сингапуре

Многие бизнесмены, желающие зарегистрировать компанию в Азии, решают открыть счет в Сингапуре.

С учетом необходимости личного посещения учреждения, целесообразным будет получить экспертную помощь в открытии корпоративного счета.

Регистрация юридического лица в Сингапуре: требования

Если вы решили зарегистрировать сингапурскую компанию, стоит учитывать такие аспекты как:

  • Название: предлагаемое вами наименование компании должно быть одобрено ACRA перед регистрацией;
  • Директор-резидент: Каждая компания должна назначить как минимум одного директора-резидента;
  • Акционер: для регистрации Pte. Ltd.в Сингапуре требуется 1 держатель акций (допускается до 50), который может быть юрлицом;
  • Акционерный капитал: для регистрации сингапурской компании требуется выпущенный акционерный капитал на сумму не менее 1 сингапурского доллара;
  • Секретарь компании: вы должны назначить местного секретаря;
  • Адрес в Сингапуре.

Дополнительные сведения по данной теме вы можете узнать посетив наш сайт.

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