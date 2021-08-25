Регистрация компании в Сингапуре

Это объясняется тем, что Республика Сингапур – одна из немногих азиатских стран с высокоэффективной инфраструктурой, свободной рыночной экономикой, стабильной социально-политической средой, привлекательным налоговым режимом для создания сингапурских компаний и высоким уровнем дохода. Экономика города-государства была самым быстрорастущим в Азии в 2011 году. В то же время Сингапур неизменно считается самым легким местом для создания компании или бизнеса , ведения бизнеса и одной из самых конкурентоспособных экономик мира согласно ключевым рейтингам ведущих организаций, таких как Всемирный банк и Всемирный экономический форум. В сегодняшней статье мы рассмотрим преимущества регистрации частной компании с ограниченной ответственностью в Сингапуре (Pte. Ltd.). Больше информации по ссылке.
Открыть компанию в Сингапуре можно в максимально короткие сроки при условии соблюдения определенных условий законодательства и предоставления исчерпывающего пакета документов. Согласно отчету Всемирного банка Doing Business 2019, Сингапур неизменно признается лучшим местом для ведения бизнеса в ежегодном обзоре 189 экономик мира, проводимом Всемирным банком.
Владеть фирмой в этой стране может любой человек, включая иностранцев. Доступность онлайн-системы стала простой и быстрой, поэтому вы можете зарегистрировать компанию в Республике Сингапуре удаленно.
Многие бизнесмены, желающие зарегистрировать компанию в Азии, решают открыть счет в Сингапуре.
С учетом необходимости личного посещения учреждения, целесообразным будет получить экспертную помощь в открытии корпоративного счета.
Если вы решили зарегистрировать сингапурскую компанию, стоит учитывать такие аспекты как:
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