Регистрация компании в Сингапуре

Это объясняется тем, что Республика Сингапур – одна из немногих азиатских стран с высокоэффективной инфраструктурой, свободной рыночной экономикой, стабильной социально-политической средой, привлекательным налоговым режимом для создания сингапурских компаний и высоким уровнем дохода. Экономика города-государства была самым быстрорастущим в Азии в 2011 году. В то же время Сингапур неизменно считается самым легким местом для создания компании или бизнеса , ведения бизнеса и одной из самых конкурентоспособных экономик мира согласно ключевым рейтингам ведущих организаций, таких как Всемирный банк и Всемирный экономический форум. В сегодняшней статье мы рассмотрим преимущества регистрации частной компании с ограниченной ответственностью в Сингапуре (Pte. Ltd.). Больше информации по ссылке.