Свердловский бизнес готов участвовать в строительстве метро во Вьетнаме

Предприятия Свердловской области готовы к расширению сферы сотрудничества с республикой Вьетнам в направлении энергетики, машиностроения, горнодобывающей промышленности, гражданской авиации. Также уральский бизнес изъявил желание участвовать в строительстве метрополитена в южной части Вьетнама.
Товарооборот между Свердловской областью и Вьетнамом за первое полугодие 2018 года вырос до 8 млн долларов. Об этом стало известно на встрече губернатора Евгения Куйвашева с генеральным консулом Вьетнама Нго Фыонг Нги. Стороны обсудили расширение сотрудничества в различных направлениях, в том числе и в бизнесе.
Свердловские предприятия проявили интерес в реализации совместных проектов с вьетнамскими партнёрами в области энергетики, машиностроения, горнодобывающей промышленности и гражданской авиации. Одним из таких проектов может стать строительство метро в южной части страны, сообщает «Областная газета».
По итогам встречи стороны отметили, что у двухсторонних отношений есть огромный потенциал для роста в направлении торгово-экономического сотрудничества.