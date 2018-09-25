Свердловский бизнес готов участвовать в строительстве метро во Вьетнаме

Товарооборот между Свердловской областью и Вьетнамом за первое полугодие 2018 года вырос до 8 млн долларов. Об этом стало известно на встрече губернатора Евгения Куйвашева с генеральным консулом Вьетнама Нго Фыонг Нги. Стороны обсудили расширение сотрудничества в различных направлениях, в том числе и в бизнесе.