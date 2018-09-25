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Свердловский бизнес готов участвовать в строительстве метро во Вьетнаме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Saigon metro

Свердловский бизнес готов участвовать в строительстве метро во Вьетнаме

Сегодня, 08:20Экономика
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