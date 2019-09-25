Тагильские депутаты просят увеличить компенсацию за представительские расходы на 50%

В случае, если увеличение расходов одобрит глава города Владислав Пинаев, то в 2020 году из муниципальной казны на компенсацию затрат депутатов выделят 3 млн 120 тыс рублей. Ранее эта сумма составляла 2 млн рублей.

На сегодняшний день из 28 депутатов зарплату получают лишь двое — спикер Вадим Раудштейн и его заместитель Игорь Базилевич. Остальные работают на освобождённой основе, поэтому могут вернуть свои расходы. Чаще всего это траты на бензин, проезд в общественном транспорте, сотовая связь, канцелярские принадлежности, отправка писем.