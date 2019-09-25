Гора Белая вошла в десятку лучших горнолыжных курортов России
Сегодня, 15:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Туркластер «Гора Белая» вошел в десятку лучших горнолыжных курортов страны, сообщает портал «Турстат».
Сюжеты: Нижний Тагил
Туркластер занял шестое место рейтинга, составленного по результатам опроса отдыхающих. Лидирующие позиции занимает Сочи с курортами Красной Поляны. Также в лидерах курорты Подмосковья — Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома, а также Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии.
Напомним, что региональное правительство планирует сделать из горнолыжного курорта особую эконмическую зону, где будут располагаться предприятия по оказанию туристических услуг. В 2019 году на реконструкцию туркластера из региональной казны выделят 200 миллионов рублей.
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