Минприроды заплатит 8,5 миллиона рублей за проект по очистке озера Шарташ

Мероприятия по реабилитации озера будут выполнены с целью осуществления мер по защите водного объекта и улучшения экологии. Начальная цена контракта — 8,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из региональной казны.

Первый этап работ подрядчик должен выполнить до 2 декабря, к этому времени должны быть проведены инженерные изыскания, требуемые для разработки проектной документации.