Минприроды заплатит 8,5 миллиона рублей за проект по очистке озера Шарташ
Сегодня, 09:17ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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8,5 миллиона рублей планирует потратить Минприроды на проект по очистке озера Шарташ в Екатеринбурге. Конкурс по поиску подрядчика размещен на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятия по реабилитации озера будут выполнены с целью осуществления мер по защите водного объекта и улучшения экологии. Начальная цена контракта — 8,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из региональной казны.
Первый этап работ подрядчик должен выполнить до 2 декабря, к этому времени должны быть проведены инженерные изыскания, требуемые для разработки проектной документации.
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