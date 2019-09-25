Руководитель МУПа в Невьянске подозревается в присвоении 10,2 миллиона рублей

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что МУП «Территория» имеет задолженность перед несколькими ресурсоснабжающими организациями. При этом исполняющий обязанности директора имел фактическую возможность погасить долг перед АО «Энергосбыт Плюс», понимая, что его действия несут ущерб ресурсоснабжающей компании, распорядился деньгами по своему усмотрению. В частности, полученные от юрлиц и граждан средства он перевел на счета аффилированных компаний, сумма ущерба, предварительно, составила 10,2 миллиона рублей.