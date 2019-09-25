УВЗ не нашёл подрядчика на строительство цеха за 600 миллионов рублей
Сегодня, 12:25ЭкономикаФото: pixabay.com
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Аукцион на строительство гальванического цеха для «Уралвагонзавода» за 622 миллиона рублей признан несостоявшимся. На конкурс не было подано ни одной заявки.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На предприятии TagilCity.ru рассказали, что решение о проведении повторного аукциона пока не принято.
Если сейчас примут решение для целесообразности повторного проведения [конкурса], значит будет. Если нет, будут что-то пересматривать, доделывать, сообщили TagilCity.ru на «Уралвагонзаводе»
Отметим, что первый конкурс был объявлен 16 сентября, и, согласно документации, смета составлена в ценах 2001 года.
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