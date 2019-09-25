УВЗ не нашёл подрядчика на строительство цеха за 600 миллионов рублей

На предприятии TagilCity.ru рассказали, что решение о проведении повторного аукциона пока не принято.

Если сейчас примут решение для целесообразности повторного проведения [конкурса], значит будет. Если нет, будут что-то пересматривать, доделывать, сообщили TagilCity.ru на «Уралвагонзаводе»