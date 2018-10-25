«Тагилбанк» пытается оспорить решение о своем банкротстве в апелляционном суде
Сегодня, 13:07ЭкономикаФото: pixabay.com
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11 октября в 17-й апелляционный арбитражный суд Свердловской области поступила жалоба от «Тагилбанка», который не согласен с решением о своем банкротстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Апелляционную жалобу в арбитражный суд подали АО «Тагилбанк» и председатель совета директоров банка Алексей Чеканов. Также одновременно с этой жалобой поступила еще одна, которая будет рассматриваться отдельно.
В ней идет речь о привлечении акционеров банка к делу в качестве третьих лиц. Ранее они намеревались участвовать в первом заседании арбитража для получения доступа к материалам дела, однако суд им отказал.
По мнению акционеров, у банка имеется достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами и принудительной ликвидации было бы достаточно. Заседание назначено на 7 ноября 2018 года, сообщает Ura.ru.
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