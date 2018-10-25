«Тагилбанк» пытается оспорить решение о своем банкротстве в апелляционном суде

Апелляционную жалобу в арбитражный суд подали АО «Тагилбанк» и председатель совета директоров банка Алексей Чеканов. Также одновременно с этой жалобой поступила еще одна, которая будет рассматриваться отдельно.

В ней идет речь о привлечении акционеров банка к делу в качестве третьих лиц. Ранее они намеревались участвовать в первом заседании арбитража для получения доступа к материалам дела, однако суд им отказал.