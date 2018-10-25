«Титановая долина» будет проверена на предмет эффективного расходования средств

На заседании комитета по промышленности Заксобрания Свердловской области был поднят вопрос о выделении особой экономической зоне дополнительных 350 млн рублей из регионального бюджета. В связи с этим члены парламента решили проверить «Титановую долину» на предмет целесообразного расходования бюджетных средств.

На сегодняшний день «Титановая долина» остаётся чёрной дырой для бюджета. Чтобы выяснить, насколько эффективно в особой экономической зоне распоряжаются бюджетными деньгами, я предложил проверить эффективность расходования субсидий, полученных ею в 2016–2018 годах. Комитет единогласно поддержал эту инициативу и внёс проверку в план контрольных мероприятий Счётной палаты,написал депутат Заксобрания региона Александр Ивачев на своей странице в соцсети Facebook.