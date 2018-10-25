«Титановая долина» будет проверена на предмет эффективного расходования средств
Эффективность расходования бюджетных средств в особой экономической зоне «Титановая долина» будет проверена специальной комиссией Счётной палаты Свердловской области. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Заксобрания региона.
На заседании комитета по промышленности Заксобрания Свердловской области был поднят вопрос о выделении особой экономической зоне дополнительных 350 млн рублей из регионального бюджета. В связи с этим члены парламента решили проверить «Титановую долину» на предмет целесообразного расходования бюджетных средств.
На сегодняшний день «Титановая долина» остаётся чёрной дырой для бюджета. Чтобы выяснить, насколько эффективно в особой экономической зоне распоряжаются бюджетными деньгами, я предложил проверить эффективность расходования субсидий, полученных ею в 2016–2018 годах. Комитет единогласно поддержал эту инициативу и внёс проверку в план контрольных мероприятий Счётной палаты,написал депутат Заксобрания региона Александр Ивачев на своей странице в соцсети Facebook.
Как сообщает Znak.com, на сегодняшний день на 3,7 млрд рублей, выделенных из бюджета страны, приходится 6,7 млрд инвестиции от резидентов особой экономической зоны. Ранее стало известно, что в 2019 году «Титановая долина» получит 241 млн рублей из бюджета области для технического перевооружения и покрытия кредитов. В августе 2018 года зоне уже было выделено около 150 млн рублей.