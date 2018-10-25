ЦБ РФ отозвал лицензию у «Уральского транспортного банка»
25 октября на сайте Банка России появилось сообщение о том, что у «Уральского транспортного банка» отзывается лицензия на осуществление банковских операций.
Как отмечается в сообщение на сайте ЦБ РФ, причиной отзыва лицензии стало систематическое занижение банком величины принимаемого кредитного риска и выявление существенного снижения собственных средств. Все это стало основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства.
По величине активов на 1 октября 2018 года «Уральский транспортный банк» занимал 196 место в банковской системе Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
В руководство Уралтрансбанка входят: председатель Совета директоров, проректор по экономике и стратегическому развитию ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Даниил Сандлер, заместитель Председателя Совета директоров Владимир Семенов, главный тренер Автономной некоммерческой организации «Профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» Николай Карполь, генеральный директор АНО «Агентство по социально-экономическому развитию агломераций» Юрий Кузнецов, председатель Правления ПАО «Уралтрансбанк» Валерий Заводов, научный редактор ООО «Эксперт-Урал» Ирина Перечнева и генеральный директор ООО «Полимет» Алексей Дегай.