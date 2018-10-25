ЦБ РФ отозвал лицензию у «Уральского транспортного банка»

Как отмечается в сообщение на сайте ЦБ РФ, причиной отзыва лицензии стало систематическое занижение банком величины принимаемого кредитного риска и выявление существенного снижения собственных средств. Все это стало основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства.

По величине активов на 1 октября 2018 года «Уральский транспортный банк» занимал 196 место в банковской системе Российской Федерации, сообщает РИА Новости.