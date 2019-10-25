Доходы Нижнего Тагила впервые превысят 14,4 миллиарда рублей
Доходная часть бюджета Нижнего Тагила в 2019 году будет увеличена на 672,3 миллиона рублей. Это удастся достигнуть за счет перераспределения средств между управлениями администрации города и областных траншей, сообщает ИА «Все новости».
Таким образом, доход городской казны впервые превысит 14,4 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделано во время заседания думской комиссии по городскому хозяйству.
Почти половина средств пойдет на погашение кредиторской задолженности, больше 200 миллионов рублей направят на содержание школ и ДОУ. На содержание автодорог пойдут 33 миллиона рублей, еще 15,6 миллиона рублей — на наружное освещение. 12 миллионов рублей выделено на строительство ледового городка. Чуть более пяти миллионов рублей мэрия заплатит регоператору за вывоз мусора с городских объектов. 10 миллионов рублей пойдут на оплату взносов за капремонт помещений муниципального жилфонда.
Корректировка бюджета должна быть рассмотрена на оставшихся думских комиссиях. В случае ее принятия расходная часть бюджета вырастет до 14,8 миллиарда рублей.