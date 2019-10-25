Доходы Нижнего Тагила впервые превысят 14,4 миллиарда рублей

Почти половина средств пойдет на погашение кредиторской задолженности, больше 200 миллионов рублей направят на содержание школ и ДОУ. На содержание автодорог пойдут 33 миллиона рублей, еще 15,6 миллиона рублей — на наружное освещение. 12 миллионов рублей выделено на строительство ледового городка. Чуть более пяти миллионов рублей мэрия заплатит регоператору за вывоз мусора с городских объектов. 10 миллионов рублей пойдут на оплату взносов за капремонт помещений муниципального жилфонда.