Доктор наук рассказал о справедливом размере пенсии в России

Размер справедливой пенсии Обухов посчитал на примере Франции, взяв за основу производительность труда. Так, во Франции пенсионеры получают 1,3 тысячи евро, что равно 98 тысячам рублей. Производительность труда в европейской стране — 70,7 доллара, в России — 26,5 доллара. Таким образом, производительность труда в России — 37,5% от французской.