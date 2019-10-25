Доктор наук рассказал о справедливом размере пенсии в России
Сегодня, 15:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Размер справедливой для россиян пенсии посчитал секретарь ЦК КПРФ доктор наук Сергей Обухов, сообщает «Свободная пресса».
Размер справедливой пенсии Обухов посчитал на примере Франции, взяв за основу производительность труда. Так, во Франции пенсионеры получают 1,3 тысячи евро, что равно 98 тысячам рублей. Производительность труда в европейской стране — 70,7 доллара, в России — 26,5 доллара. Таким образом, производительность труда в России — 37,5% от французской.
После этого Обухов высчитал размер пенсии россиян, получилось, что пенсионеры в России должны получать 36,7 тысячи рублей. Сейчас средний размер пенсии в России составляет 14,4 тысячи рублей.
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