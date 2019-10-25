Forbes назвал самых богатых женщин России

Батурина в 2019 году, согласно рейтингу издания, заработала 1,2 миллиарда долларов. На второй строчке — гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заработала за год миллиард долларов. На третьем месте — Татьяна Ковальчук, которая владеет 49,9% компании «Большой дом 9», остальная часть акций принадлежит ее супругу Юрию Ковальчуку. Доход Татьяны в этом году составил 600 миллионов долларов.