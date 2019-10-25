Против директора СК «Урал Инжиниринг» завели дело из-за долгов
Сегодня, 10:21ЭкономикаФото: pixabay.com
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Прокурор Дзержинского района города Нижний Тагил подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении директора ООО СК «Урал Инжиниринг» Григория Питеркина к административной ответственности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным системы Спарк, компания попала в негативный реестр из-за задолженностей по уплате налогов на сумму 950,6 тысячи рублей в период с 11 апреля по 21 сентября. Иные взыскания составляют 3,1 миллиона рублей. Как пояснили TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района, в случае неуплаты налогов на сумму, превышающую 400 тысяч рублей, заводится административное дело.
В августе Григорию Питеркину было предъявлено обвинение в невыплате заработной платы сотрудникам компании ООО «Светлый город». Задолженность за два месяца составила 384,4 тысячи рублей.
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