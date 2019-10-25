Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5%

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Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5%, то есть до 6,5% годовых, сообщает Regnum.
Последний раз ключевая ставка снижалась в сентябре текущего года до отметки в 7%. В ЦБ РФ сообщили, что такие меры предпринимаются для исполнения поручений президента России Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%. Для этого вначале требуется снизить ключевую ставку.
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