Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 6,5%

Последний раз ключевая ставка снижалась в сентябре текущего года до отметки в 7%. В ЦБ РФ сообщили, что такие меры предпринимаются для исполнения поручений президента России Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%. Для этого вначале требуется снизить ключевую ставку.