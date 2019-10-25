В Нижнем Тагиле в этом году на летний отдых детей потратили 153 миллиона рублей

25 октября в мэрии были подведены итоги летней оздоровительной капании. Замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что целевой показатель был достигнут. Работали 10 загородных оздоровительных лагерей, 80 лагерей дневного пребывания, четыре санатория. Этим летом 90 юных тагильчан съездили на отдых в Анапу, более шести тысяч детей провели время в лагерях при образовательных учреждениях, за городом — более шести тысяч человек, в санатории съездили 875 юных горожан.