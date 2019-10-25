В Нижнем Тагиле в этом году на летний отдых детей потратили 153 миллиона рублей
Более 30 тысяч юных тагильчан отдохнули этим летом в санаториях, профилакториях и лагерях. На летнюю оздоровительную кампанию в 2019 году было выделено 153 миллиона рублей, сообщает администрация Нижнего Тагила.
25 октября в мэрии были подведены итоги летней оздоровительной капании. Замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что целевой показатель был достигнут. Работали 10 загородных оздоровительных лагерей, 80 лагерей дневного пребывания, четыре санатория. Этим летом 90 юных тагильчан съездили на отдых в Анапу, более шести тысяч детей провели время в лагерях при образовательных учреждениях, за городом — более шести тысяч человек, в санатории съездили 875 юных горожан.
В условиях дефицита финансовых средств, в которых находится город, нам удалось достойно провести летнюю оздоровительную кампанию,заявил глава города Владислав Пинаев.
Мэр подчеркнул, что администрация планирует проведение ремонта пищеблоков в лагерях и восстановление закрытых корпусов. Это позволит увеличить число отдыхающих.