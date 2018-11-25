Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге начнется в 2019 году
Сегодня, 12:43ЭкономикаФото: pxhere.com
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В 2019 году в Екатеринбурге начнется строительство многофункционального биатлонного комплекса. Стоимость проведения работ составит 168,8 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Многофункциональный биатлонный комплекс в Екатеринбурге будет построен в районе базы «Динамо» на 12-м километре Московского тракта. Для этого из границ Московского лесного парка будет исключен земельный участок общей площадью 51,5 гектара.
Строительство комплекса планируется начать в 2019 году. Стоимость проекта составляет 168,8 млн рублей, сообщат ЕАН.
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