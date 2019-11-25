Стали известны суммы банковских депозитов жителей Свердловской области

В среднем по России сумма депозита равняется 200 тысячам рублей. Ольше всего средств на счетах жителей Москвы — 822 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге средний депозит — 420 тысяч рублей. В Магаданской области жители хранят на счете 317 тысяч рублей в среднем, а тюменцы — 218 тысяч рублей.