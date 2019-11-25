В Екатеринбурге продают особняк с розовыми комнатами

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В Екатеринбурге на улице Цыганской продают белый трехэтажный особняк с необычным интерьером. Объявление о продаже размещено на портале недвижимости N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь дома — 443 квадратных метра, стоимость — 27,9 миллиона рублей. Рядом с домом есть баня, два гаража на четыре автомобиля, своя трансформаторная станция. Также имеются газоснабжение и скважина глубиной 80 метров.
Интерьер особняка выполнен в стиле «арт-деко». На первом этаже размещены кухня, столовая, гостиная, санузел, большая гардеробная и зимний сад.
На втором этаже — три спальни с гардеробными, два санузла и большой круглый балкон. Мансардный этаж выполнен в стиле «лофт», с санузлом и гардеробной,написано в объявлении.
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Цокольный этаж занимают котельная, домашний кинотеатр, спортзал и мастерская.
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