Отменить QR-коды потребовали кинотеатры Свердловской области

Отменить QR-коды потребовали кинотеатры Свердловской области
Отменить QR-коды потребовали кинотеатры Свердловской области
Сегодня, 15:52ЭкономикаФото: 1MI
Отменить QR-коды потребовали представители кинотеатров Свердловской области. Они направили письмо губернатору Евгению Куйвашеву.

Кроме того, представители требуют отменить систему в торговых центрах и разрешить детям посещать их без взрослых.

Авторы письма заявляют, что с введением QR-кодов они понесли серьезные убытки, пишет Е1.

Начиная с 30 октября, говорят представители, у них снизилась посещаемость и, соответственно, выручка на 70%. При этом после первой волны кинотеатры, по словам представителей, все еще не оправились от простоя.

Кроме того, по мнению авторов, QR-коды не повлияли на ускорение вакцинации, этому поспособствовало требование прививать сотрудников.

Позвольте называть вещи своими именами. Происходящее иначе как намеренным доведением бизнеса до банкротства назвать нельзя, пишут представители.

Письмо было подписано представителями 19 кинотеатров и сетей кинотеатров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и ряда других городов.

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