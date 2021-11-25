Прожиточный минимум на 2022 год в Свердловской области будет повышен

Утвержденный в начале осени прожиточный минимум в Свердловской области на следующий год будет изменен по предложению Владимира Путина.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в регионе будет увеличен на 682 рубля и составит 12 274 рубля. Для пенсионеров он будет увеличен до 10 556 рублей, для трудоспособного населения — до 13 379, для детей — до 12 869 рублей. Тем не менее, размер прожиточного минимума в регионе (кроме детского) останется ниже, чем в общем по России. Владимир Путин на минувшей неделе внес предложение об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в России на 8,6%. В результате он был установлен на уровне 12 654 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter