Прожиточный минимум на 2022 год в Свердловской области будет повышен

Прожиточный минимум на 2022 год в Свердловской области будет повышен
Прожиточный минимум на 2022 год в Свердловской области будет повышен
Сегодня, 20:14ЭкономикаФото: 1MI
Утвержденный в начале осени прожиточный минимум в Свердловской области на следующий год будет изменен по предложению Владимира Путина.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в регионе будет увеличен на 682 рубля и составит 12 274 рубля. Для пенсионеров он будет увеличен до 10 556 рублей, для трудоспособного населения — до 13 379, для детей — до 12 869 рублей. Тем не менее, размер прожиточного минимума в регионе (кроме детского) останется ниже, чем в общем по России.

Владимир Путин на минувшей неделе внес предложение об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в России на 8,6%. В результате он был установлен на уровне 12 654 рублей.

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