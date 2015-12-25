Аналитики предсказали максимальный за 11 лет уровень бедности в 2016 году

Эксперты Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКПа) и Всемирного банка сходятся во мнении, что официальный уровень бедности в России в 2015 и 2016 годах будет расти на 2 п.п. — до 16% — и достигнет максимума с 2005 года, пишет «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков, в следующем году продолжится реальное падение доходов, зарплат, пенсий и увеличение неполной занятости, отмечает издание.

При детальном анализе обнаруживается, что «некризисный кризис» является вполне кризисным. И тот факт, что его сегодняшние социальные проявления не носят острого и драматического характера, никого не должен вводить в заблуждение цитирует газета аналитиков Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По оценкам АЦ и РАНХиГС, указывает «Коммерсантъ», рискуют «пополнить армию бедных в обозримом будущем» от 30 до 50% населения РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их семьи, а также занятые неполный рабочий день.

Ранее, в начале декабря, Росстат отчитался о росте числа бедных в России (то есть людей с доходом ниже прожиточного минимума) — с января по сентябрь 2015 года оно достигло 20,3 млн человек против 18 млн человек за тот же период годом ранее. Таким образом, число бедных россиян составляет более 14% от общего числа жителей страны. Прожиточный минимум в третьем квартале 2015 года составляет 9673 руб.

В 2015 году у россиян также существенно сократились реальные зарплаты — в октябре падение по этому показателю составило 10,9%, то есть темпы сокращения приблизились к уровню 1999 года.