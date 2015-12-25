Продажи новых автомобилей в Екатеринбурге рухнули в полтора раза

Авторынок Екатеринбурга достиг очередного дна – в ноябре продажи новых машин рухнули сразу на 55 процентов. В итоге было реализовано лишь 3 228 машин вместо 7 174 годом ранее. До этого ни один месяц 2015 года не был таким плохим. Предыдущий антирекорд случился в марте, когда рынок сократился на 54 процента.

Во многом такие показатели из-за того, что в конце прошлого года был сильный всплеск продаж из-за девальвации рубля. Именно поэтому мы ждём, что и декабрь ничего хорошего дилерам не принесёт анализирует ситуацию директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.

Единственной маркой, которая умудрилась закрыть ноябрь в плюсе, стала Daewoo. Худший результат в топ-10, по данным «Auto-Dealer-Екатеринбург», показал Chevrolet – минус 67 процентов, но это вполне логично, так как марка частично сворачивает продажи в России.

Дилеры подтверждают, что последний месяц осени действительно стал «чёрным» для рынка.

Ноябрь для нас был одним из самых плохих месяцев. В декабре же ситуация чуть лучше, но понятно, что хуже прошлогоднего, когда был всплеск. Оживление минимальное, конечно. Потребители просто ещё не привыкли к новым ценам. Сегодня просто нет клиентов – в разы сузилась база – стало меньше звонков, посетителей салонов. Если раньше смотрели опции, то сейчас предпочитают брать самые простые версии рассказал E1.RU президент ГК «Автобан» Анатолий Бартенев.

Он отмечает, что производители стимулируют продажи за счёт дешёвых или вовсе бесплатных кредитов от банков-производителей.