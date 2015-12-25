Свердловчане получили почти 700 льготных ипотечных займов

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики губернатора, непосредственно Свердловским агентством ипотечного жилищного кредитования выдано 547 займов на общую сумму более 800 миллионов рублей.

Максимальные объемы кредитования пришлись на второе полугодие. В третьем квартале было выдано 248 займов. За первые два месяца четвертого квартала - 319 займов.

Благодаря действиям федеральных и региональных властей, снижению процентных ставок по ипотеке, запуску в Свердловской области программы «Жилье для российской семьи» ситуация с ипотекой стабилизировалась. Если в начале года мы фиксировали снижение общих показателей по предоставлению населению ипотечных займов, то ко второму кварталу результаты кредитования показали положительную динамику даже к уровню 2014 года рассказал директор САИЖК Александр Комаров.