ЦБ разъяснил новые правила обмена валюты

Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации клиентов при обмене валюты не создадут гражданам дополнительных сложностей. Об этом говорится в сообщении Центробанка, опубликованном вечером в четверг на сайте регулятора, в котором разъясняются новые правила.

При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (№ 499-П) различными способами, разъясняет регулятор.

Центробанк уточняет, что «законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет».

По новому положению ЦБ (№ 499-П) об идентификации клиентов, для операций по обмену наличной валюты на сумму более 15 тыс. руб. теперь клиентам придется пройти полную идентификацию — предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Кроме паспортных данных, банк может потребовать указать дополнительную информацию: например, номер телефона, место работы, ИНН.

Накануне вступления в силу новых правил обмена валюты СМИ опросили участников рынка, которые высказали мнение, что клиентам обменников отныне придется тратить на каждую операцию значительно больше времени. При этом нагрузка на сотрудников кредитных организаций настолько вырастет, что банки начнут закрывать пункты по обмену наличной валюты, предлагая клиентам проводить валютообменные операции через интернет-банки и другие безналичные каналы, отмечали, в частности, опрошенные сайтом Bankir.ru участники рынка.

Опрошенные РБК банкиры и сотрудники обменников заявили, что новый порядок покупки и продажи валюты не изменится, но соглашаются, что с введением новых правил вырастет документооборот и время операций.