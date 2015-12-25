УВЗ несколько месяцев держит без зарплаты поставщиков спецодежды

«Уралвагонзавод» пятый месяц не платит дочерней фабрике «Новый стиль» в Карпинске за поставку спецодежды. Из-за этого 65 работников предприятия с сентября 2015 года не получают зарплату.

Как рассказал «Уралинформбюро» директор ООО «Производственная фирма «Новый стиль» Алексей Щебланов, долг УВЗ скоро перевалит за 30 миллионов рублей.

На нижнетагильский «Уралвагонзавод» у нас уходит большая часть продукции, примерно 80%. В августе наше предприятие получило свой последний миллион рублей, с этого времени завод практически ничего не платил отметил он.

По словам А.Щебланова, проблемы с оплатой поставок возникли еще в начале 2015 года:

Задержки были, но потом платежи в наш адрес пошли. Более или менее удалось выйти на полный объем производства. Но долг все равно был, он рос как снежный ком.

На УВЗ объясняют задолженность тяжелым финансовым положением и конкретной даты выплат не называют.

Работа ведется практически каждый день, я и сейчас нахожусь в Нижнем Тагиле. На УВЗ говорят, что деньги ищут пояснил директор «Нового стиля».

С октября 2015 года коллектив предприятия работает по сокращенному графику.