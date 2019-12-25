Министерство обороны подало иск на 232,9 миллиона рублей к УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:39ЭкономикаФото: vk.com/uralvagonzavod_ru
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16 декабря Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы на 232,9 миллиона рублей к ООО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно определению суда, Минобороны просит суд взыскать с УВЗ неустойку по государственному контракту, заключённому в июне 2016 года.
В пресс-службе завода TagilCity.ru сообщили, что полностью не согласны с исковыми требованиями.
Возражения на исковые требования в установленном порядке представлены в суд, рассказали на предприятии.
Напомним, ранее «Уралвагонзавод» отсудил у компании «Строй Групп» 233,6 миллиона рублей за неисполнение обязательств по контракту.
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