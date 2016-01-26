Глава фонда капремонта Свердловской области, вероятно, досрочно покинет свой пост

Трудовой договор чиновника истекал только в марте. Что сподвигло его на увольнение – доподлинно неизвестно.

Сам Александр Караваев избегает общения с журналистами. Однако для E1.ru информацию об уходе чиновника с поста подтвердили анонимные источники в Министерстве ЖКХ и Правительстве Свердловской области.

TagilCity.ru напоминает о том, что реализация программы капитальных ремонтов в Свердловской области проходила с обилием драм и скандалов.

В Нижнем Тагиле из-за нарушений при проведении работ и затягивания сроков в сентябре был расторгнут договор с одним из подрядчиков, выполняющих капитальный ремонт домов.

Благодаря этим и многим другим случаям в Свердловской области, программа капитального ремонта в 2015 году была признана проваленной. Ответственным за этот провал многие видели Александра Караваева. Его отставки требовали и полномочный представитель Президента в УрФО, и областная прокуратура, но Евгений Куйвашев не планировал раньше срока прекращать полномочия чиновника.

Так или иначе, возможно, чиновник уступил общественному мнению. В самом скором времени начнётся процедура выбора нового руководителя фонда, которая пройдет в три этапа. Новые квалификационные требования стали намного жёстче, чем те, по которым был избран Александр Караваев. От каждого соискателя будет требоваться профильное образование по специальности «строитель», «юрист» или «экономист», а также десятилетний опыт работы в сфере ЖКХ. Из них не менее трёх лет – на руководящей должности.