Инвесторы вложили в туризм и ЖКХ Свердловской области 2,4 миллиарда рублей

Известно, что на конец 2015 года в секторе ЖКХ функционировали 13 соглашений, заключенных на территории 11 муниципалитетов. В частности, в поселке Аятское соорудили угольную котельную, а в Вересковом – газовую. Об этом рассказали сотрудники департамента информполитики при губернаторе.

По вопросам туризма в регионе инициирована работа автотуркластера «Самоцветное кольцо Урала», в котором насчитывается свыше 15 участников. В счет внебюджетных источников были реализованы проекты строительства ГК Park inn на 127 номеров на территории Нижнего Тагила. Также были созданы термальный комплекс «Акварель» (Туринск) и курортный комплекс «Баден-Баден» (Режа).