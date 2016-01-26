Инвесторы вложили в туризм и ЖКХ Свердловской области 2,4 миллиарда рублей
Свердловская область расположилась на 8 месте в топ-списке регионов по уровню государственно-частного партнерства. Указывается, что объем инвестиций в ЖКХ региона достиг уровня в 1,4 млрд рублей, на туристические проекты направили порядка 1 млрд рублей.
Известно, что на конец 2015 года в секторе ЖКХ функционировали 13 соглашений, заключенных на территории 11 муниципалитетов. В частности, в поселке Аятское соорудили угольную котельную, а в Вересковом – газовую. Об этом рассказали сотрудники департамента информполитики при губернаторе.
По вопросам туризма в регионе инициирована работа автотуркластера «Самоцветное кольцо Урала», в котором насчитывается свыше 15 участников. В счет внебюджетных источников были реализованы проекты строительства ГК Park inn на 127 номеров на территории Нижнего Тагила. Также были созданы термальный комплекс «Акварель» (Туринск) и курортный комплекс «Баден-Баден» (Режа).
Собственную задачу мы сегодня видим в расширении сектора применения различных инструментов партнерства между государством и частными лицами. Активно проводится проработка различных проектов, которые имеют важное соцзначение. Среди них: сооружение физкультурно-оздоровительного центра в рамках Дворца игровых видов спорта на территории Екатеринбурга, формирование производственного комплекса в Бобровском филиале Уральского колледжа строительства, предпринимательства и архитектуры, эксплуатация и строительство учебной арены УрФУ, формирование и дальнейшая эксплуатация автомобильного спорткомплекса в Арамили рассказал Алексей Орлов, глава Мининвестразвития.