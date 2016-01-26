Правительство поддержало проект запрета расфасовки сигарет больше 20 штук в пачку

Поправка была внесена в Госдуму в октябре 2015 г. депутатом Сергеем Дорофеевым. По словам автора, сигареты в пачках по 25–30 штук более привлекательны для потребителей за счет возможности экономить. Такая продукция, по его мнению, «провоцирует увеличение потребления, подрывая тем самым усилия по борьбе с табакокурением».

В настоящее время все крупные табачные компании в России имеют в своей линейке пачки увеличенного объема, распространенные среди марок нижнего ценового сегмента. Причем, если в 2014 г. их доля на рынке была менее 1% в натуральном выражении, то в январе–ноябре 2015 года она составила уже 3,6%, пишет газета, ссылаясь на данные Nielsen.