Путин назвал причины падения цен на нефть
Это связано с ее перепроизводством и замедлением экономического роста в Китае.
В ходе межрегионального форума «Общероссийского народного фронта» президент России Владимир Путин объяснил обвал мировых цен на нефть ее перепроизводством и замедлением экономического роста в Китае.
Китай — наш партнер, союзник, у нас с ними очень добрые отношения, с китайцами, но к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы, темпы роста у них серьезно страдают. От этого, в связи с тем, что сокращается объем экономики, мировой экономики, а от этого зависит и стоимость барреля нефти: от того, что перепроизводство этого топлива, оно не потребляется сегодняшней экономикой так, как это думали экономисты раньше. Это одна из причин сегодняшних сложностей цитирует главу государства Газету.ру.
По последним данным, мировые цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне опасения увеличения глобального переизбытка на рынке, сообщает РИА «Новости». По состоянию на 19.43 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,93% — до 31,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5%, до 30,58 доллара за баррель.