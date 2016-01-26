Путин назвал причины падения цен на нефть

Китай — наш партнер, союзник, у нас с ними очень добрые отношения, с китайцами, но к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы, темпы роста у них серьезно страдают. От этого, в связи с тем, что сокращается объем экономики, мировой экономики, а от этого зависит и стоимость барреля нефти: от того, что перепроизводство этого топлива, оно не потребляется сегодняшней экономикой так, как это думали экономисты раньше. Это одна из причин сегодняшних сложностей цитирует главу государства Газету.ру.