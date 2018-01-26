Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года
26 января, 07:30Экономика
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В минувший четверг курс доллара опустился ниже 56 рублей. Об этом говорят источники, ссылаясь на данные Московской биржи.
Днём 25 января курс доллара упал до 55,92 рубля. Произошло снижение на 46 копеек.
Последний раз доллар пересёк отметку в 56 рублей в конце апреля 2017 года.
Эксперты причиной слабости национальных валют называют проявление торговых войн. Конкурентоспособность национального товара повышается за счёт слабой валюты, передает издание «РИА Новости».
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