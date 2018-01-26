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Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

26 января, 07:30Экономика
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