Российский рубль продолжает расти на фоне ослабления доллара

Экономисты прогнозируют рост рубля до апреля 2018 года. В этот месяц ожидается, что за 1 доллар будут давать 50 рублей. Обозначенный уровень является важным психологическим рубежом для большинства жителей России.

Как отмечают «Известия», несмотря на уверенное положение российской национальной валюты по отношению к доллару, рост рубля будет искусственно ограничиваться Министерством финансов РФ. Оно закупает евро и доллар на внутреннем рынке, что не позволит валютам сильно упасть в цене.

Также специалисты утверждают, что чрезмерный рост рубля опасен для российской экономики. В частности, он отразится на наполнении Фонда национального благосостояния, который заменит Резервный фонд РФ. Рост рубля будут сдерживать и новые пакеты санкций, ближайшие из которых вступят в силу 29 января.