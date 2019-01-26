Экс-директор режевского предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следствие считает, что подозреваемая, занимая пост руководителя ООО «Экопром», систематически не выплачивала заработную плату. В результате, часть сотрудников вынуждена была уволиться, и обратиться за защитой своих прав в городской отдел Следственного комитета России.

На данный момент в отношении экс-директора проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела. Рассматривается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для того, чтобы в последующем возместить ущерб, нанесённый работникам предприятия, сообщает СУ СК России по Свердловской области.